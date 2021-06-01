Финалы конкурсов АрМИ-2021 в Тюмени пройдут без зрителей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Финалы конкурсов "Безопасный маршрут" и "Инженерная формула" Всероссийских игр "АрМИ – 2021", которые состоятся 26 и 27 июня 2021 года на базе Тюменского высшего военно–инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И.Прошлякова, пройдут в закрытом режиме, без участия зрителей.

Об этом рассказал заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин.

Из-за ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции, для желающих посмотреть за состязаниями организуют трансляции.

видео ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова