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На "Инженерных каникулах" тюменские школьники построят Квантоград 

Общество, 08:33 21 июня 2021

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Четвертые "Инженерные каникулы" пройдут на базе тюменского Кванториума с 21 июня по 4 июля. Принять участие в летней тематической смене технической направленности могут все желающие школьники от 8 до 15 лет. На "Инженерных каникулах" этим летом отдохнут 65 детей, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Ребята смогут получить полезные знания, новые навыки и принять участие в проектной деятельности. Они станут создателями и жителями инновационного города под названием Квантоград. Задача ребят - создать новые, усовершенствованные условия для своего города. В этом им будут помогать наставники.

Каждый день ребята будут получать новые знания в самых различных отраслях технических наук. Они научатся строить, программировать, проектировать и создавать.

Участникам будет предложено несколько направлений: промышленная робототехника, беспилотный летательный транспорт, нанотехнологии. Работая в этих направлениях, юные тюменцы приобретут навыки командной работы, ознакомятся с циклом проектирования, современными беспилотными летательными аппаратами, освоят основы электротехники, теоретической механики, научатся понимать принципы работы технических и роботизированных устройств, приобретут навыки исследования современных материалов в специализированной лаборатории.

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

В течение смены самые лучшие и организованные жители Квантограда смогут заработать "квантокойны", которые по завершении смогут на призы и подарки. Дополнительная информация об условиях участия в летней смене по телефонам: (3452) 29-03-31, 8-905-857-15-14 Заявки принимают через гугл-форму.

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