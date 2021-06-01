Офлайн-часть форума "УТРО-2021" перенесена на 2022 год

Фото со страницы форума "УТРО-2021" Фото со страницы форума "УТРО-2021"

Офлайн-часть форума молодежи Уральского федерального округа "УТРО-2021" перенесена на следующий год, сообщается на официальном сайте полномочного представителя президента России в УФО.

Решение о переносе форума принято оргкомитетом в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Очная встреча спикеров и участников должна была пройти с 3 по 9 июля в Салехарде.

Первый этап форума в формате онлайн стартовал 1 июня и завершится 2 июля. На лекциях и онлайн-встречах выступят более 70 спикеров и экспертов.

Подключиться к доступным лекциям и воспользоваться размещенными на платформе материалами могут все пользователи России и зарубежья. Даже те, кто не регистрировался на форум, могут посетить общие лекции. Для этого нужно создать личный кабинет на сайте форума, где сохраняются все онлайн-встречи со спикерами.

На форуме "УТРО-2021" по принципу соавторства работают все регионы Уральского федерального округа, каждый из них самостоятельно готовит программу образовательных площадок. Треки "Урал экологичный" и "Урал туристический" организует Ямал, "Урбанистический" - ХМАО-Югра, "Цифровой" - Свердловская область, "Творческий" - Тюменская область, "Образовательный" - Челябинская область, "Исследовательский" - Курганская область.

Евгений Бабенко