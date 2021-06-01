Серебряные фазаны из ишимского зоопарка вывели двух птенцов

У серебряных фазанов в мини-зоопарке "Ноев ковчег" в Ишиме появилось потомство. Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" сообщила директор конного клуба "Кентавр", на базе которого действует зоопарк, Евгения Пшеничникова.

Фазанятам три недели, они стали выходить из под маминого крыла, бегать по вольеру и ловить мух.

"В неволе фазаны несутся, но птенцов не высиживают, потому что в природе они гнездятся изолированно. Любят сидеть на кладке в тишине и спокойствии. В условиях вольера мы не можем им этого обеспечить", - пояснила она.

К примеру, красные золотые фазаны, также живущие в зоопарке, не продолжают свой род, хотя и несутся, добавила эксперт. Их серебряные собратья более спокойная и смелая порода, потому и стали родителями. Кстати, сами они тоже появились на свет в зоопарке в 2019 году и считают его родным домом.

Инна Кондрашкина