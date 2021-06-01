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"ЗапСибНефтехим" начал поставлять продукцию в Латинскую Америку, ЮВА, Африку и ЮАР

Экономика, 15:29 22 июня 2021

Рыночные факторы и конъюнктура на мировом рынке начала 2021 года, привлекшие к дефициту полимеров в разных регионах, способствовали расширению географии продаж крупнейшего нефтехимического предприятия России "ЗапСибНефтехима".

Как сообщает пресс-служба кампании, впервые полимерная продукция "ЗапСибНефтехима" была отгружена в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Восточной и Западной Африки, ЮАР. Продукция комплекса поставляется по всей России, в страны СНГ и Европы, Турцию и Китай.

Перед отправкой потребителям все новые марки "ЗапСибНефтехима" тестируются в Техническом центре по развитию и переработке полиолефинов "Сибур-Полилаб" на перерабатывающем оборудовании. За весь период проведены испытания более 150 партий, что покрывает около 50 тыс. тонн выпускаемой продукции.

Это позволяет выявлять конкурентные преимущества продукции, минимизировать риски при переработке у клиентов и является важной частью системной работы по повышению качества.

Ввод "ЗапСибНефтехима", по оценке специалистов, уже позволил частично заместить на отечественном рынке импортную продукцию. Например, марка линейного полиэтилена LL09200FE, которая используется в сегменте раздувных пленок, ранее в основном импортировалась, а сегодня все больше отечественных переработчиков переходят на тобольскую продукцию.

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# ЗапСибНефтехим

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