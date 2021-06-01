В День молодежи в Тюмени на маршрут вышел "Вездеход"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Брендированный автобус "Вездеход" курсирует по Тюмени в День молодежи, 26 июня. Он совершит несколько остановок, на которых для гостей праздника выступают творческие коллективы города.

Маршрут "Вездехода" стартовал в12 часов от сквера Льва Ровнина, а затем отправился к скверу по ул. Вюжная, 4. В 14 часов автобус остановится возле сквера "Комсомольский", оттуда он отвезет артистов к экопарку "Затюменский" и закончит движение к 16 часов возле площади Европы по ул. Эрвье, 30, к 4.

27 июня "Вездеход" начнет маршрут со сквера "Серебряные ключи" по ул. Энергостроителей, 11 в 12 часов. Следующей точкой станет микрорайон "Видный", в 14 часов остановится у сквера "Депутатов", откуда доедет до площади 400-летия Тюмени и закончит маршрут возле ТРЦ "Сити Молл".