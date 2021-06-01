Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменcкой области

| Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте | Фото: здравоохранение Тюменской области во ВКонтакте

Четыре пациента с COVID-19 скончались в Тюменской области за минувшие сутки. Коронавирусная инфекция подтвердилась у 115 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За сутки в России выявили 21 тыс. 665 новых случаев заболевания в 85 регионах, из них 14,2 % не имели клинических проявлений болезни. С выздоровлением выписано 14 тыс. 347 человек.

В Москве зарегистрировано 8 тыс. 457 случаев болезни, в Московской области - 2 тыс. 504, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 247.

В Свердловской области заболел 231 человек, в Челябинской области - 141, в Ханты-Мансийском автономном округе - 108, в Ямало-Ненецком автономном округе - 48, в Курганской области - 47.

За все время пандемии в РФ зафиксировано 5 млн 430 тыс. 753 случая коронавируса в 85 регионах. Выздоровели 4 млн 943 тыс. 986 человек, 132 тыс. 683 – скончались.