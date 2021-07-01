  • 1 июля 20211.07.2021четверг
  • В Тюмени 30..32 С 2 м/с ветер северо-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Для жителей Тюменской области цена на газ выросла на 2,9%

Общество, 13:42 01 июля 2021

sever04.ru | Фото: sever04.ru

На 2,92 % повысилась розничная цена на газ для жителей Тюменской области с 1 июля. Она составила 5 тыс. 495,06 руб. за 1 тыс. кубометров. По данным департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, розничная цена едина и не зависит от того, на какие цели потребитель использует ресурс — для отопления или приготовления пищи.

Ранее оперативный штаб Тюменской области сообщал, что средний рост платы за коммунальные услуги в Тюменской области с 1 июля вырастет не более чем на 3,4%. В плату за коммунальные услуги включаются плата за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Плата за капремонт не увеличилась.

Для ограничения роста коммунального платежа предусмотрены льготные тарифы. Они применяются в расчете при наличии оснований, обращаться за ними не нужно.

Большинство тюменцев с 1 июля оплачивают услугу отопления по льготному тарифу 1 тыс. 391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал).

Тариф на холодную воду составил 33,55 руб./ куб. М (+ 1,10 руб./куб. м); на водоотведение – 21,22 руб./куб. м (+ 69 копеек за кубический метр);

Плата за услугу регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 1 июля для семьи из трех человек, проживающей в многоквартирном доме, увеличилась на 14,43 рублей, для такой же семьи, проживающей в жилом доме, – на 12,39 рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# газ , коммунальные услуги , тарифы

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:14 01.07.2021В Минздраве РФ заявили о начале повторной вакцинации от COVID-19
13:51 01.07.2021Тобольск в 2020 году посетили более 100 тыс. туристов
13:48 01.07.2021Четыре человека с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки
13:46 01.07.2021Главный государственный жилищный инспектор региона встретилась с жителями Демьянки, которые обратились на прямую линию президента