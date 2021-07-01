Для жителей Тюменской области цена на газ выросла на 2,9%

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На 2,92 % повысилась розничная цена на газ для жителей Тюменской области с 1 июля. Она составила 5 тыс. 495,06 руб. за 1 тыс. кубометров. По данным департамента тарифной и ценовой политики Тюменской области, розничная цена едина и не зависит от того, на какие цели потребитель использует ресурс — для отопления или приготовления пищи.

Ранее оперативный штаб Тюменской области сообщал, что средний рост платы за коммунальные услуги в Тюменской области с 1 июля вырастет не более чем на 3,4%. В плату за коммунальные услуги включаются плата за холодную и горячую воду, электрическую энергию, тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, плата за отведение сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами.

Плата за капремонт не увеличилась.

Для ограничения роста коммунального платежа предусмотрены льготные тарифы. Они применяются в расчете при наличии оснований, обращаться за ними не нужно.

Большинство тюменцев с 1 июля оплачивают услугу отопления по льготному тарифу 1 тыс. 391,14 руб./Гкал (+45,74 руб./Гкал).

Тариф на холодную воду составил 33,55 руб./ куб. М (+ 1,10 руб./куб. м); на водоотведение – 21,22 руб./куб. м (+ 69 копеек за кубический метр);

Плата за услугу регионального оператора в сфере обращения с ТКО с 1 июля для семьи из трех человек, проживающей в многоквартирном доме, увеличилась на 14,43 рублей, для такой же семьи, проживающей в жилом доме, – на 12,39 рублей.