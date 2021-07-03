Тюменские робототехники успешно выступили на Всероссийской олимпиаде

Фото: kcpt72.ru Фото: kcpt72.ru

Команда клуба "RoboCraft" Тюменского колледжа цифровых и педагогических технологий заняла первое место в основной категории старшей возрастной группы на Всероссийском этапе Робототехнической олимпиады, который прошел в дистанционном формате. На третьем месте - команда Тюменской физико-математической школы.

Тюменцы отличились и в творческой категории WeDo. Первое место и победа в номинации "Лучший программный код" - у команды "БСЛ" из 15-й школы города Тюмени, а ребята из клуба "RoboCraft" в этой категории взяли "бронзу" в младшей возрастной группе.

В олимпиаде участвовали 280 команд из 40 регионов Российской Федерации и одна команда из Румынии.

Тюменскую область представляли девять команд, которые тренировались на базе регионального ресурсного центра по развитию образовательной робототехники и прототипирования Тюменской области на базе колледжа цифровых и педагогических технологий - известная тюменским "роботехникам" площадка.

Пять команд Тюменской области станут участниками федеральных учебно-тренировочных сборов, которые пройдут осенью. Продолжить подготовку и участвовать в отборе на Международную Робототехническую Олимпиаду (World Robot Olympiad) им предстоит под руководством сотрудников регионального ресурсного центра, сообщает пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области.