Тюменцы еще успевают подать заявки на всероссийский конкурс молодежных проектов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на Всероссийский конкурс молодежных проектов для финалистов конкурса "Моя страна – моя Россия" продолжается в АИС "Молодежь России".

По информации организаторов, молодые люди могут представить заявку в одной из номинаций: "Добровольчество"; "Инициативы творческой молодежи"; "Студенческие инициативы"; "Молодежные медиа"; "Патриотическое воспитание"; "Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и межнациональное взаимодействие"; "Развитие социальных лифтов"; "Спорт, ЗОЖ, туризм"; "Укрепление семейных ценностей".

Максимальный размер гранта – 1,5 млн рублей.

Обновленные методические рекомендации – по ссылке. С полными правилами конкурса можно ознакомиться тут.