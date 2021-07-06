Карантин по птичьему гриппу ввели еще в трех населенных пунктах Тюменской области

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

Карантин по высокопатогенному гриппу птиц введен в районе деревни Жиряково Армизонского района с 5 июля. Постановление подписал губернатор Тюменской области Александр Моор, сообщает региональный оперштаб.

Ограничительные мероприятия введены в пределах границ деревни Жиряково Армизонского района, на территории угрожаемой зоны на глубину пять километров от деревни Жиряково.

Под карантин попали территории зоны наблюдения на глубину 12 километров от границ неблагополучного пункта, включая село Прохорово и деревню Менщикова Армизонского района.

На время действия карантина закроют все дороги, ведущие из неблагополучного пункта. Ситуацию будут контролировать круглосуточные контрольно-пропускные пункты, оборудованные дезбарьерами, пароформалиновыми камерами для обработки одежды и дезинфекционными установками, с привлечением специалистов в области ветеринарии.

Внутри эпизоотического очага прекратят перемещение птицы и вывоз птиц, яиц, других продуктов птицеводства. В зоне карантина ограничат передвижение транспорта.