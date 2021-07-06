В Тюмени определились с брендом для спасателей

| Фото: из сообщества "Мой портал | Тюмень" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Мой портал | Тюмень" во ВКонтакте

Бренд для спасателей от диджитал-агентства Content Service стал победителем по итогам интернет-голосования. На следующей неделе организаторы конкурса планируют обсудить на круглом столе возможность использования нового логотипа.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области Александра Оверченко.

Работа агентства Content Service набрала 539 голосов. В основе изображения можно увидеть знак "STOP", огонь как символ беды, с которой предстоит бороться, руки, защищающие все живое от разрушительной стихии, и соболя, олицетворяющего природу.

"На следующей неделе мы планируем провести круглый стол с органами власти, представителями бизнеса. Презентуем им вариант логотипа-победителя, обсудим, как именно можно использовать изображение. Логотип предусмотрен как для униформы, так и для пожарных машин. В ходе открытого обсуждения станет понятно, на каких поверхностях можно разместить брендирование", — добавила Александра Оверченко.

Идея создания логотипа для спасателей началась с поста руководителя агентства FOL'GA Дмитрия Петрулева, в котором он предложил продумать логотип для пожарных.

"Было бы здорово, если бы у наших огнеборцев был свой бренд, чтобы у них был свой визуальный стиль, который бы объединял их. Важно, чтобы в изображении были заключены те ценности, которые они несут в своей работе. Мы сами, представители Медиацентра молодежной политики Тюменской области, предложили свой вариант. Потом увидели, что на эту тему в сети появились работы разных авторов. Было семь вариантов. Голосование за лучший логотип было открыто на moi-portal.ru", — рассказала куратор Медиацентра молодежной политики Тюменской области.

Голосование уже завершилось, но все желающие еще могут пройти тест и проверить свои знания правил безопасности при чрезвычайных происшествиях, связанных с пожарами. В 2021 году тушением лесных пожаров занимались около одной тыс. 500 человек. Это сотрудники МЧС, представители тюменской авиабазы, десантники и волонтеры, местные жители и владельцы земельных участков.

Инна Пахомова