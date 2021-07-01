Тоболяки выбирают места для стрит-артов

| Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск | Фото: Мультицентр «Моя территория» | Тобольск

Голосование за три новых объекта для стрит-артов завершается в Тобольске 10 июля. В городе реализуется проект переосмысления городской среды "Вектор улиц".

Новые творческие продукты совместят в себе элементы интерактивного взаимодействия, рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске Светлана Спехова.

"Часто приходится слышать, что молодым людям скучно в городе: ничего интересного нет, ничего не происходит, негде погулять… отсюда ощущение бесперспективности развития города и нежелание жить в нём. "Вектор улиц" позволяет жителям посильно включиться в преображение окружающего пространства. Каждый год проект создаёт интересные события и предлагает молодёжи участвовать в переменах города", - уточнила она.

По итогам голосования определятся три локации, где художники создадут стрит-арты. 24-25 июля пройдут воркшопы с экспертами, где совместно с жителями они создадут арт-объекты. Все эти творческие продукты войдут в состав новых городских маршрутов онлайн-гида "Мартин, проводи!", пишет "Комсомольская правда - Тюмень".