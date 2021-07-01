Макет паровоза Черепановых установят в сквере Железнодорожников в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Макет паровоза Черепановых будет установлен в Тюмени в обновленном сквере Железнодорожников. 22 июля его доставили из Екатеринбурга в Тюмень.

Как сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе СвЖД, инженеры конструкторско-технологического бюро Свердловской железной дороги изготовили модель по фотографиям и старым схемам.

"Длина паровоза составляет более 3,5 метров. Все детали изготовлены из металла: колесные пары, корпус, труба. На создание исторической модели у специалистов ушло около трех месяцев: только процесс покраски занял порядка двух недель", - рассказали в пресс-службе.

С идеей создания железнодорожного экспоната выступили тюменские ветераны Свердловской железной дороги. Это будет четвертый по счету памятник паровозу Черепановых, изготовленный и установленный в границах Свердловской магистрали. Аналоги есть в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле – на родине первого русского паровоза.

Локомотив, ставший прообразом для памятника, был создан в 1883 году изобретателями-самоучками Ефимом и Мироном Черепановыми. Паровозы Черепановых – первые паровозы, построенные в России. Считается, что один из них был изготовлен в 1833 году, второй – в 1835 году на Выйском заводе, входившем в состав Нижнетагильских заводов. В качестве топлива в паровозах Черепановых использовались дрова.

Любовь Голышева