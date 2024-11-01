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Исполнение законов в сфере образования обсудили в Тюмени

Общество, 16:36 26 ноября 2024

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Расширенное заседание коллегии по вопросам исполнения законов в сфере общего образования состоялось под председательством прокурора Тюменской области Александра Попова 26 ноября. В нем принял участие губернатор региона Александр Моор, сообщает областная прокуратура.

Также в заседании коллегии участвовали заместитель главы региона Алексей Райдер, уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо, представители региональных ведомств УМВД России и Росгвардии, департаментов образования и науки, информатизации, ГУС Тюменской области, органов местного самоуправления, аппарат прокуратуры области, территориальные прокуроры.

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Вопросам реализации права на получение общего образования, создание условий для образовательного процесса в регионе уделяется большое внимание. Вместе с тем анализ состояния законности в сфере, результаты государственного контроля и прокурорского надзора свидетельствуют о наличии проблемных вопросов, требующих обсуждения и решения, сообщает надзорный орган.

“Несмотря на принимаемые органами исполнительной власти и местного самоуправления меры, на территории Тюмени и Тюменского района актуальны вопросы переполненности школ. Требует повышенного внимания физическая защищенность обучающихся, педагогического персонала, территорий и зданий образовательных учреждений”, – рассказали в прокуратуре.

В школах выявляются нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, в том числе при организации питания. Недостаточно эффективна работа органов и учреждений системы образования по предупреждению подростковой преступности.

Недостатки, в том числе обусловлены ненадлежащим ведомственным контролем за деятельностью образовательных организаций, упущениями в надзоре в сфере образования.

На заседании расширенной коллегии выработали комплекс мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства в сфере образования. Заинтересованным ведомствам даны поручения, исполнение которых поставлено на контроль.

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# Александр Моор , образование , прокуратура

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