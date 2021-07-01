Многодетная семья из Исетского района получит новый дом

ТРО партии «Единая Россия» ТРО партии «Единая Россия»

Новый дом семья Глазыриных из дер. Гаева Исетского района получит в сентябре 2021 года. Жилье им строится в рамках регионального проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", сообщает ТРО партии "Единая Россия".

Александр и Анастасия воспитывают пять дочек, в том числе двух двойняшек. Старшая Диана в этом году окончила школу и решила пойти по стопам мамы, которая работает медсестрой в стоматологии. Девушка хочет стать фельдшером, документы уже подала. Аня и Полина перешли в четвертый класс, Дарья и Марина — в третий. Семья с нетерпением ожидает переезда в новый дом.

Рядом со строящимся домом Глазырины уже возвели хозпостройки для коров, бычков, телят, свиней. Александр помимо того, что работает трактористом, занимается личным подсобным хозяйством.

Координатор партийного проекта "Дом для молодой многодетной сельской семьи", депутат Тюменской областной думы Виктор Рейн напомнил, что проект стартовал в июне 2015 года. Его участниками стали проживающие в сельской местности семьи, в которых супругам не более 35 лет, они воспитывают пять и более детей.

"Глазырины станут двадцатой семьей, которая получит жилье благодаря проекту "Единой России" "Дом для молодой многодетной сельской семьи". Финансы на его реализацию не выделяются из бюджета, единороссы строят дома на собственные средства", - сказал Андрей Артюхов.