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Тюменец остался без машин, но отсудил у автодилера стоимость и неустойку

Общество, 16:52 13 июля 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

1 млн 803 тыс. 200 рублей, уплаченные за товар, а также неустойку и компенсацию морального вреда взыскал суд с автодилера в пользу тюменца.

Как сообщает пресс-служба областного суда, всего взыскано 3 млн 913 тыс. 436 рублей. В доход местного бюджета ответчик выплатит госпошлину в 21 тыс. 228 рублей.

Как следует из материалов дела, 22 октября 2020 года тюменец заключил с автомобильной фирмой договоры купли-продажи двух автомобилей Kia Rio. Мужчина внес в кассу полную стоимость машин — 901 тыс. 600 рублей за каждую.

По условиям договора продавец должен был поставить товар в течение 20 рабочих дней, но не выполнил своих обязательств. 2 февраля 2021 года покупатель года направил продавцу претензию с требованием возврата денег. Однако и она осталась без внимания.

В суде истец рассказал, что покупал автомобили для личных нужд. Однако до настоящего времени автомобили не поставлены, а деньги не возвращены. Представитель ответчика не явился в суд, хотя и был извещен о времени и месте заседания.

Суд признал несколько пунктов договора купли-продажи двух Kia Rio и постановил расторгнуть договоры.

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