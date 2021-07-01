Молодые ученые из Тюмени вышли в финал конкурса "Моя страна – моя Россия"

| Фото: www.tyuiu.ru | Фото: www.tyuiu.ru

Молодые ученые Строительного института ТИУ Лев Максимов и Мария Павлова вышли в финал всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия". Теперь им предстоит очная защита проектов, по итогам которой победители получат всестороннюю поддержку своих идей, сообщает пресс-служба вуза.

Аспирант Лев Максимов представил проект "S.M.Art Metals" — сетевое решение малоотходной переработки техногенных отходов в номинации "Экология моей страны". Вместе с командой он разработал проект по выпуску уникального нанопорошка из отходов водоподготовки – оксида железа. Его можно использовать как материал для 3D-принтеров, создающих металлические изделия, так и при производстве аккумуляторов для электробусов и ремонте подземных коммуникаций. Проект сейчас готовится к процедуре международного патентования.

Магистрантка Мария Павлова представила проект "Комплексные решения проектирования ФАП в условиях Крайнего Севера" в номинации "Моя гордость. Моя малая Родина". Проект ориентирован на то, чтобы повысить доступность медицины в отдаленных малонаселенных пунктах на примере поселка Мортка Кондинского района Югры.

Отметим, участниками всероссийского конкурса "Моя страна – моя Россия" в 2021 году стали 90 тысяч человек из всех регионов России и зарубежных стран. Основными тематическими направлениями стали наука, технологии и космос.