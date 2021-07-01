Проект "Продавай тюменское" презентуют в "Конторе пароходства"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Презентация проекта "Продавай тюменское" пройдет в Тюмени в "Конторе пароходства" 20 июля, начало в 11 часов, сообщает ТРО "Опора России".

Во время форума состоится обсуждение практических кейсов от спикеров-предпринимателей, гостям расскажут о мерах господдержки, расширении ассортимента "Продавай Тюменское".

Мероприятие бесплатное, регистрация по ссылке.

По вопросам участия в мероприятии — Арина Хохлова, 89131191394.