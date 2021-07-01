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В 17 дворах Тюмени завершили замену сетей

Экономика, 17:15 14 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В 17 дворах Тюмени завершены работы по замене сетей. До начала отопительного периода будут капитально отремонтированы, реконструированы и построены более 18 км сетей теплоснабжения. Об этом сообщает администрация города.

По словам исполнительного директора АО "УСТЭК" Александра Перекальского, завершены гидравлические испытания магистральных и распределительных тепловых сетей на четырёх опрессовочных участках. В ходе испытаний выявлены слабые места, ветхие участки сетей заменены на новые.

Полностью закончены работы по реконструкции четырёх участков магистральных сетей общей протяженностью более 400 м.

Как заметил глава города Руслан Кухарук, важно, чтобы тюменцы получали полную информацию о периоде отключения горячей воды.

"В тоже время, сетевая организация, УК, диспетчерские службы, информационные сайты должны синхронизировать поступающую информацию, а УК по утвержденным графикам вести работу по подготовке жилищного фонда к зиме и своевременно представлять подтверждающие эту деятельность документы на комиссию", - добавил он.

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# благоустройство , ремонт сетей , УСТЭК

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