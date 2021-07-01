ВТБ выдал первую в Тюменской области семейную ипотеку на новых условиях

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первую в регионе сделку по обновленной программе ипотеки с государственной поддержкой для семей с детьми провел банк ВТБ. Кредит сроком на 25 лет получила преподаватель начальной школы для приобретения строящейся квартиры в Тюмени от ООО "Специализированный застройщик "Меридиан-Строй".

Сумма кредита составила 1,6 млн рублей. Напомним, что ВТБ первым из банков в конце июня начал принимать заявки по новым условиям в рамках ипотеки с господдержкой для семей с детьми. Теперь приобрести недвижимость по этой программе смогут и семьи с одним ребенком, как это и произошло в рамках первой сделки в Тюменской области. Ставка по кредиту или рефинансированию ипотеки другого банка в ВТБ составляет 5%.

Воспользоваться программой могут клиенты, у которых с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился первый или последующий ребенок. Ранее ее условия распространялись на семьи с двумя и более детьми. Льготы также доступны семьям, в которых есть несовершеннолетний с инвалидностью. По программе можно не только приобрести в кредит новое жилье, но и рефинансировать уже выданный по более высокой ставке ипотечный кредит любого российского банка.

Управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов прокомментировал: "В нашем регионе максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере шесть миллионов рублей. Льготная ставка 5% действует весь период кредитного договора при условии комплексного страхования. Речь идет о покупке готовых и строящихся квартир у застройщика. Первый взнос составляет от 15% стоимости недвижимости, срок кредита – до 30 лет".