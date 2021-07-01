Тюменский спортсмен стал призером Кубка России по настольному теннису

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Тюменец Денис Бадгутдинов завоевал серебряную награду Кубка России по настольному теннису для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Соревнования прошли в Саратове. За награды боролись более 70 участников из 19 регионов России. Медали разыграли между спортсменами в категории стоя (6-10 класс) в личном и командном зачетах. Воспитанник спортивной школы № 3 Тюмени Денис Бадгутдинов боролся за награду в категории стоя в 7 классе. В финале он уступили Алексею Самсонову из Иркутской области.

Сейчас тюменец готовится к чемпионату страны по настольному теннису спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, который намечен на конец текущего года.