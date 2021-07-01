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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

70 тюменок проверили здоровье на акции "Сохраним жизнь маме"

Общество, 12:12 17 июля 2021

региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики | Фото: региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики

Около 70 женщин получили консультации врача и бесплатно проверили здоровье на акции "Сохраним жизнь маме" в ТРЦ "Кристалл", сообщает региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

Врач онколог-маммолог проконсультировал 55 женщин, две из них с подозрением на злокачественные новообразования направлены на дообследование. Еще у 21 женщины выявлены иные патологии. По направлению маммолога восемь человек прошли УЗИ молочных желез, три женщины с выявленными патологиями будут обследованы дополнительно. У 19 обследованных было повышенное артериальное давление, у 13 - повышенный уровень холестерина в крови. 21 человек имел избыточную массу тела или ожирение. С тремя тюменками, имеющими высокий уровень стресса, поработал психолог. Все желающие смогли поучаствовать в мастер-классе по самообследованию молочных желез.

Следующая профилактическая акция в рамках проекта "Сохраним жизнь маме" пройдет 24 июля.

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# женское здоровье

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