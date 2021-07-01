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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские росгвардейцы показали школьникам приемы самообороны

Общество, 15:17 17 июля 2021

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

О службе в ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области узнали тюменские школьники. Офицеры пригласили ребят на базу отряда и напомнили им о необходимости соблюдения правил безопасности, сообщает Росгвардия.

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

В музейно–выставочном комплексе отряда дети с интересом слушали наставления боевых офицеров, истории из жизни спецподразделений Росгвардии, подвигах сотрудников ОМОН, спасавших сослуживцев и мирных граждан. Ребята узнали о специфике профессиональной подготовки спецназовцев, выполнении служебно-боевых задач в командировках. Для юных гостей офицеры провели мастер-класс и продемонстрировали основные приемы самообороны.

Мероприятия в рамках ведомственной акции "Каникулы с Росгвардией" продолжатся до завершения летнего отдыха тюменских школьников.

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# Росгвардия по Тюменской области

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