Тюменские росгвардейцы показали школьникам приемы самообороны

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

О службе в ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области узнали тюменские школьники. Офицеры пригласили ребят на базу отряда и напомнили им о необходимости соблюдения правил безопасности, сообщает Росгвардия.

| Фото: управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

В музейно–выставочном комплексе отряда дети с интересом слушали наставления боевых офицеров, истории из жизни спецподразделений Росгвардии, подвигах сотрудников ОМОН, спасавших сослуживцев и мирных граждан. Ребята узнали о специфике профессиональной подготовки спецназовцев, выполнении служебно-боевых задач в командировках. Для юных гостей офицеры провели мастер-класс и продемонстрировали основные приемы самообороны.

Мероприятия в рамках ведомственной акции "Каникулы с Росгвардией" продолжатся до завершения летнего отдыха тюменских школьников.