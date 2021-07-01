Тюменские росгвардейцы показали школьникам приемы самообороны
О службе в ОМОН Управления Росгвардии по Тюменской области узнали тюменские школьники. Офицеры пригласили ребят на базу отряда и напомнили им о необходимости соблюдения правил безопасности, сообщает Росгвардия.
В музейно–выставочном комплексе отряда дети с интересом слушали наставления боевых офицеров, истории из жизни спецподразделений Росгвардии, подвигах сотрудников ОМОН, спасавших сослуживцев и мирных граждан. Ребята узнали о специфике профессиональной подготовки спецназовцев, выполнении служебно-боевых задач в командировках. Для юных гостей офицеры провели мастер-класс и продемонстрировали основные приемы самообороны.
Мероприятия в рамках ведомственной акции "Каникулы с Росгвардией" продолжатся до завершения летнего отдыха тюменских школьников.