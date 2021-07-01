Модель планера установят в парке Заводоуковского машиностроительного завода

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте | Фото: администрация Заводоуковского городского округа во ВКонтакте

Модель планера установят в парке Заводоуковского машиностроительного завода. Такое решение принято по итогам анкетирования среди жителей города, сообщает администрация города.

Всего в опросе приняли участие 1тыс. 95 человек. Более 80% опрошенных испытывают гордость за вклад города в победу в Великой Отечественной войне, но что такое планер и в целом безмоторная авиации - не знают. Поэтому, как считает один из авторов проекта "Оружие Победы" депутат облдумы Алексей Салмин, планер должен нести ещё и просветительскую цель.

Появление планера в Заводоуковске станет важным вкладом в патриотическое воспитание подрастающего поколения, стимулом для развития и благоустройств общественных городских пространств, что позволит сделать город более комфортным для проживания и привлекательным для туристов.

Полноразмерные модели планера выпускали в Заводоуковске в годы Великой Отечественной войны, куда прибыл эвакуированный из Воронежа авиационный завод № 499. Эшелон с оборудованием Воронежского авиазавода прибыл на разъезд Заводоуковский в конце октября 1941 года. Руководству предстояло решить сложную задачу – создать авиационный завод по выпуску десантных планеров для Красной армии.

В мае 1943 года завод получил срочное задание на изготовление 50 десантных планеров АМ-14 для переброски грузов в район Минска к осажденным карателями белорусским партизанам. Партизанские отряды своими боевыми операциями не давали покоя немецким захватчикам, причиняя им значительный урон. Кроме того, они отвлекали существенные силы от готовящейся немцами наступательной операции под Курском. Фашисты создали крупные, хорошо оснащенные отряды и приступили к уничтожению партизанских формирований.

Срок выполнения заказа на планеры был всего – 25 дней, а выполнение этого задания контролировалось лично Сталиным. С помощью этих планеров партизанам доставили горючее, оружие, медикаменты. Операция удачно прошла под завесой высокой секретности и для фашистов оказалась неожиданной и разгромной.

За успешное выполнение задания Сталина директору завода № 499 Александру Москалеву вручили медаль "Партизану Отечественной войны" первой степени. Это небывалый случай награждения такой медалью в глубоком тылу.