Для тюменцев 55+ пройдет благотворительная автобусная экскурсия

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Цикл благотворительных автобусных экскурсий проходит для жителей Тюмени старше 55 лет. Очередное путешествие тюменцам предлагают совершить в с. Кулаково Тюменского района 27 июля, в 10 часов 30 минут, сообщает региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации.

В селе участники экскурсии посетят храм Николая Чудотворца и экоместа, волонтеры 55+ расскажут о купце и меценате Николае Чукмалдине, который многое сделал для села.

Отправиться в поездку могут все желающие тюменцы старше 55 лет при условии соблюдения мер предосторожности — необходимо носить медицинские маски и перчатки. Обязательна предварительная запись по телефону (3452) 30-39-59.

Автобусные экскурсии проходят в рамках социального проекта "Добро рядом 2.0".