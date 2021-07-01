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Более 40 кг мяса снято с реализации в Тюменской области за полгода

Общество, 10:45 23 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Снято с реализации 18 партий мяса и мясопродуктов объемом более 40 кг в ходе рейдов по торговым точкам Тюменской области за 6 месяцев 2021 г., сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Как отмечают специалисты, основную долю забракованной продукции составило мясо и продукты переработки без маркировки, документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, и с истекшим сроком годности.

Всего за первое полугодие проведено 223 проверки на предприятиях, занимающихся оборотом мяса и мясной продукции. Эксперты лаборатории в 15 пробах из 270 выявили отклонения от норм.

За выявленные нарушения требований санитарного законодательства и в сфере техрегулирования оставлено 280 протоколов об административном правонарушении, выписаны штрафы на сумму 2,3 млн рублей.

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# мясо , Управление Роспотребнадзора , штрафы

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