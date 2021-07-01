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Четыре маршрута в Тюмени временно изменят схему движения

Общество, 18:25 22 июля 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре маршрута в Тюмени временно изменят схему движения с 31 июля по 2 августа, сообщает городская администрация.

Маршруты 1, 1д, 10, 71 и 71д на период работ по автомобильной дороге ул. Клары Цеткин в районе дома № 21 будут следовать в объезд перекрытого участка. На время перекрытия автобусы будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на существующих остановочных пунктах по маршруту объезда.

МКУ «Тюменьгортранс» | Фото: МКУ «Тюменьгортранс»

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722.

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# автобусы , маршрут , ограничение движения

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