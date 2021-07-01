В коррекционных школах Тюмени и Ишима появится новое оборудование

| Фото: администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

В школе № 77 Тюмени для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и коррекционной школе № 3 Ишима обновят инфраструктуру и приобретут новое оборудование, сообщает областной департамент образования и науки.

Благодаря этому в тюменской школе № 77 будут открыты новые направления: гончарная мастерская, картонажное дело, мастерская декоративно-прикладного искусства. В школе № 3 города Ишима появятся агрокласс и кабинет социально-бытовой ориентировки. Также в образовательных организациях обновят учебные кабинеты, кабинеты психолога и дефектолога.

В настоящее время педагоги проходят повышение квалификации по новым направлениям, обновляется содержание коррекционно-развивающих курсов, программ профориентации детей. До начала учебного года запланирована установка дидактического и методического оборудования для учебных кабинетов и мастерских в коррекционных школах.

Работа ведется в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование".