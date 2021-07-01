Победителей конкурса репортажной фотографии наградят в Тобольске 29 июля

| Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram (архив) | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram (архив)

Награждение победителей конкурса репортажной фотографии памяти Александра Ефремова и открытие выставки финалистов пройдут в Тобольске 29 июля, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Первый лауреат фестиваля "Тюменская пресса" в номинации "Фотокор года", уроженец Тобольска Александр Ефремов погиб при исполнении профессионального долга в г. Грозный Чеченской Республики 12 мая 2000 года.

В 2021 году оргкомитет юбилейного ХХ конкурса принял 490 заявок в пяти номинациях. Выставка лучших фоторабот будет представлена в Музее истории управления Сибирью до 1 сентября 2021 года.