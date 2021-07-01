В Тюменской области за сутки скончались трое человек с COVID-19

| Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте | Фото: Здравоохранение Тюменской области ВКонтакте

Три пациента с коронавирусом скончались в Тюменской области за сутки. Выявлено 280 новых случаев, выздоровел 201 человек, сообщает федеральный оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 23 тыс. 807 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 792 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 19 тыс. 771 человек.

В Москве заболели 3 тыс. 514 человек, в Санкт-Петербурге - 1 тыс. 915, в Московской области - 1 тыс. 592.

В Свердловской области выявили 512 случаев, в Челябинской области - 338, в Ханты-Мансийском автономном округе - 205, в Ямало-Ненецком автономном округе - 130, в Курганской области - 130.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 6 млн 265 тыс. 873 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 158 тыс. 563 летальных исхода, выздоровели 5 млн 608 тыс. 619 человек.