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Тюменских школьников научат анализировать стихотворения на образовательном курсе

Общество, 09:10 03 августа 2021

пресс-служба администрации Ишима | Фото: пресс-служба администрации Ишима

Дистанционная образовательная программа "Перевод с поэтического на человеческий: анализ стихотворений" стартует 9 августа для школьников, перешедших в 10 и 11 классы, сообщают организаторы.

Занятия проведет преподаватель русского языка и литературы, многократный победитель олимпиад, дважды 100-балльница по литературе Ксения Иванова.

К участию приглашают учеников всей России. Ребята смогут приблизиться к пониманию отдельного стихотворения и зафиксировать это понимание в связном тексте. Отдельное внимание будет уделено сравнению произведений разных авторов. Занятия будут проходить в будние дни с 17 до 18 часов 30 минут до 28 августа.

Заявки принимаются до 5 августа здесь. Критерий отбора – анализ стихотворения.

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