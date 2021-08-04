Регистрация на хакатон "Фиджитал" завершится 11 августа

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявления на участие в хакатоне цифрового искусства "Фиджитал", который пройдет с 13 по 15 августа, принимаются до 23 часов 59 минут 11 августа.

Его итогом станут концепции и MVP-продукты в сфере цифрового искусства и контента, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Хакатон продлится 48 часов на онлайн-платформе Codenrock.com. Он пройдет по двум направлениям: "Иммерсивные технологии в искусстве на тему "Чистая энергия мира будущего" с призом 300 тыс. рублей на реализацию проекта и "Интерактивный контент: формы и форматы будущего", который предусматривает билет на Russian Creative Week (оплата перелета и проживания всей команде) и возможность защитить свой проект в финале "Китчинга New Media. Content" с призовым фондом 500 тыс. рублей.

В команде могут участвовать от одного до четырех человек. Регистрация здесь.