В Тюмени автобусы пяти маршрутов временно изменят схему движения

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

У маршрутов №№ 11, 11д, 17, 17к, 68 в Тюмени изменится схема движения. Причина - капитальный ремонт тепловой сети по ул. Перекопской в районе дома №15а. Движение транспорта будет прекращено здесь с 10 по 17 августа, сообщает Тюменьгортранс.

"Движение общественного транспорта организуют в объезд перекрытого участка по улицам Первомайской и Запольной. На период проведения работ маршруты №№ 11, 11д, 17, 17к, 68 будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на действующих остановочных пунктах по маршруту объезда", — рассказали в учреждении.

Уточнить время прибытия и ближайшие доступные остановки пассажиры смогут по телефону информационно-справочной службы: 8-800-250-07-22. Звонок бесплатный.