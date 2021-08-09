Отмеченные "Золотой маской" спектакли представят омские актеры в Тюмени в сентябре

| Фото: Тюменское концертно-театральное объединение | Фото: Тюменское концертно-театральное объединение

Спектакли "Отец", "Время женщин" и "Время секонд хэнд" Омского драматического театра, отмеченные Национальной театральной премией "Золотая маска", покажут в Тюмени с 3 по 12 сентября, сообщает Тюменское концертно-театральное объединение.

В рамках федеральной программы "Большие гастроли" на большой и малой сценах Тюменского драмтеатра представят восемь спектаклей из репертуара Омского академического театра драмы. В список вошли: "Безумный день, или Женитьба Фигаро", "Дон Жуан, или Любовь к геометрии", "Правда – хорошо, а счастье лучше", "Отец", "Альбом", "Метод Гренхольма", "Время женщин" и "Время секонд хэнд".

Последний раз обменные гастроли Омского академического театра драмы и Тюменского большого драматического театра проходили в 2007 году. Приобрести билеты можно в кассах Тюменского концертно-театрального объединения или на сайте.