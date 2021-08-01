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Чугунную крышку и часть сливного бочка 50-летней давности обнаружили в Тюмени в канализационном коллекторе

Общество, 10:04 11 августа 2021

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Тяжелую чугунную крышку и часть сливного бачка, изготовленного в 1967 году, обнаружили при промывке канализационного коллектора под ул. Серова в Тюмени. Об этом сообщает Росводоканал.

Это не первый "раритет", обнаруженный в системе водоотведения. В мае среди жировых отложений, тряпок и другого мусора был найден самовар 1970 года выпуска. Как попали эти вещи в систему канализации, сколько там пролежали и как не стали причиной крупного засора - вопросы остаются открытыми.

"К сожалению, культура пользования системой водоотведения в нашем городе далека от идеальной. За лето мы провели плановую прочистку более четырех километров сетей водоотведения. Заиленность коллекторов местами достигает 80-90 процентов. Внутренние стенки трубы обрастают слоями из жира, нерастворимых волокон и прочего мусора. Бригады ежедневно устраняют по 10-15 засоров", - рассказал директор по производству "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

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# Росводоканал

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