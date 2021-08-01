Пропавший в Тюмени дедушка найден живым

| Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень" | Фото: поисковый отряд "Белая Сова-Тюмень"

Пропавший пожилой мужчина найден живым в Тюмени.

"Его обнаружили на улице Вербной прохожие, которые распознали дедушку по ориентировке и позвонили нам, - сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" координатор поискового отряда "Белая сова" Алена Швецова. - Сейчас он находится с родственниками, ему ничто не угрожает".

Пропавший днем 12 августа, выйдя на ул. Орджоникидзе, Аникин Николай Григорьевич, 1935 г. р., страдает потерей памяти, он дезориентировался в пространстве и оказался на другом конце города.

"К сожалению, такое достаточно часто случается с пожилыми людьми с деменцией, они могут потеряться даже в хорошо знакомом месте", - отметила Алена Швецова.

Волонтеры благодарят за помощь в распространении информации всех неравнодушных и призывают помнить о необходимости беречь себя и своих близких.