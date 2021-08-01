Недобросовестная фирма заплатит тюменцу более 100 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 100 тыс. рублей заплатит компания тюменцу за срыв сроков поставки дверей. Как сообщает пресс-служба Тюменского облсуда, фирма также выплатит 52 тыс. рублей штрафа за отказ в добровольном порядке удовлетворить требования потребителя.

28 февраля местный житель заключил с гендиректором фирмы договор о покупке входных и межкомнатных металлических дверей и внес предоплату в 70 тыс. рублей, 70% от стоимости всего заказа.

В договоре был указан 40-дневный срок исполнения заказа с оговоркой на сложность изготовления дизайнерских украшений, что еще на 15 дней могло увеличить срок изготовления и поставки дверей.

Но примерно через два месяца директор затребовал у покупателя остальные 32 тыс. рублей. Тот перевел эти деньги на счет предприятия, но так и не получил оплаченную покупку.

Не желая больше иметь дело с недобросовестной организацией, покупатель решил расторгнуть договор и получить свои деньги обратно. Направленная в фирму претензия осталась без внимания. Тогда мужчина обратился в суд и выиграл процесс.