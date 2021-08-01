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В выходные в Тюмени будет солнечно и жарко

Общество, 10:44 20 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Погода в Тюмени в ближайшие выходные, 21 и 22 августа, будет солнечной и жаркой.

По данным центра Фобос, 21 августа в течение суток ожидается малооблачная погода. Днем воздух прогреется до 35 градусов, в ночные часы ожидается до плюс 19.

22 августа солнечно, дневная температура воздуха составит от 33 до 35 градусов тепла, ночная – до 20 градусов.

Не изменится погода и вначале следующей недели. 23 августа синоптики прогнозируют до 35 градусов жары и солнечную погоду.

24 и 25 августа дневная температура воздуха будет составлять от 30 до 32 градусов тепла. В эти дни ожидается переменная облачность, осадки маловероятны.

Любовь Голышева

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