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В Тюмени начался суд над опекуншей, похитившей у подопечных более 5 млн рублей

Происшествия, 11:07 20 августа 2021

пресс-служба Тюменского областного суда | Фото: пресс-служба Тюменского областного суда

Судебное следствие по уголовному делу бывшего опекуна, которую обвиняют в хищении денег у подопечных, началось в Тюменском районном суде, сообщает пресс-служба Тюменского облсуда.

"Женщину обвиняют в краже 5,2 миллионов рублей с банковских счетов опекаемых детей, а также в истязании подопечной 1997 года рождения", — сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 40-летняя жительница д. Ушаковка являлась опекуном четырех недееспособных людей 27, 24, 23 и 22 лет. За три года, по данным региональной прокуратуры, она похитила со счетов опекаемых крупную сумму. Кроме того, она систематически избивала 24-летнюю подопечную. В дальнейшем женщину освободили от исполнения обязанностей опекуна.

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# Тюменский областной суд , уголовное дело

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