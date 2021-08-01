  • 20 августа 202120.08.2021пятница
  • USD74,1503
    EUR86,6150
  • В Тюмени 24..26 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на застройщика и автомобильную фирму

Общество, 12:25 20 августа 2021

Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Четыре обращения жителей Тюменской области рассмотрела руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в ходе личного приема граждан в дистанционном формате 19 августа.

Одна из жалоб касалась неисполнения обязательства ООО "Северный ветер" по договору о вводе в эксплуатацию жилого дома и передаче квартиры в конце 2020 года.

Следующий вопрос был связан с включением ООО "Дина Плюс" в предварительный договор купли-продажи автомобиля условий, ущемляющих права потребителя.

Еще одно обращение поступило с просьбой о проведении дезинсекции и уничтожении ос на детской площадке в пос. Новотарманский.

В еще одном обращении тюменка просила оценить школу, в которую собирается перейти ее ребенок с особенностями развития, на соответствие обязательным требованиям для размещения коррекционного класса.

Решение проблем всех обратившихся Галина Шарухо взяла на личный контроль.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# прием граждан , Роспотребнадзор

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 20.08.2021В Тюменской области школьники с ОВЗ и младшеклассники питаются бесплатно
12:25 20.08.2021Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на застройщика и автомобильную фирму
12:04 20.08.2021Жители улицы Казаровской в Тюмени получат новый двор в сентябре
11:53 20.08.2021Пятая вакцина против COVID-19 появится в России к концу августа