Тюменцы пожаловались в Роспотребнадзор на застройщика и автомобильную фирму

| Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области | Фото: Управление Роспотребнадзора по Тюменской области

Четыре обращения жителей Тюменской области рассмотрела руководитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Шарухо в ходе личного приема граждан в дистанционном формате 19 августа.

Одна из жалоб касалась неисполнения обязательства ООО "Северный ветер" по договору о вводе в эксплуатацию жилого дома и передаче квартиры в конце 2020 года.

Следующий вопрос был связан с включением ООО "Дина Плюс" в предварительный договор купли-продажи автомобиля условий, ущемляющих права потребителя.

Еще одно обращение поступило с просьбой о проведении дезинсекции и уничтожении ос на детской площадке в пос. Новотарманский.

В еще одном обращении тюменка просила оценить школу, в которую собирается перейти ее ребенок с особенностями развития, на соответствие обязательным требованиям для размещения коррекционного класса.

Решение проблем всех обратившихся Галина Шарухо взяла на личный контроль.