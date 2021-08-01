В школах Тюменской области менее 1% проб горячего питания признаны неудовлетворительными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Неудовлетворительные пробы составили менее 1% от общего числа исследованных в школах Тюменской области в 2020-2021 учебном году. Регулярные проверки общеобразовательных организаций, организаторов питания и поставщиков продуктов проводили специалисты регионального управления Роспотребнадзора.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

Рейды прошли в 461 школе, обследовано 43 организатора питания Тюменской области и 161 поставщик пищевых продуктов.

Специалисты оценивали: соблюдение технологических процессов при приготовлении готовых блюд, условия хранения и соблюдение сроков годности пищевых продуктов, условия для соблюдения правил личной гигиены. Проводилась оценка соответствия фактического рациона примерному цикличному и утвержденному меню.

"Обязательно оценивались масса порций и температура подачи горячих блюд и самое главное - соблюдение принципов здорового питания при организации питания детей, отсутствие в меню запрещенных продуктов и блюд", - отметили эксперты.

Сотрудники ведомства исследовали пищевые продукты и готовые блюда по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, а также по показателям фальсификации. В условиях лаборатории давали оценку содержания витаминов и микроэлементов, пищевой ценности и качества термической обработки готовых блюд.

Вспышек инфекционных заболеваний, связанных с пищевым фактором передачи и пищевых отравлений зарегистрировано не было.

"Во всех проверенных общеобразовательных организациях обеспечен 100-процентный охват обучающихся 1-4 классов горячим питанием", - говорят специалисты Роспотребнадзора.

В Тюменской области в новом учебном году планируют сохранить охват горячим питанием на уровне прошлого года - не ниже 99% - это примерно 230 тыс. 570 детей. По предварительному прогнозу 1 сентября 2021 г. за парты сядут 232 тыс. 627 учеников.

Анжела Лебедева