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В Ишиме на ограждения моста наклеили силуэты хищных птиц

Общество, 18:59 20 августа 2021

агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Полноцветные силуэты хищных птиц наклеили на прозрачные ограждения моста через железнодорожную магистраль работники агрохолдинга "Юбилейный". Они сделали это после пришедшего на их адрес письма от юного жителя Ишима, о том, что на прогулке он постоянно видит, как воробьи и голуби не замечают прозрачной преграды и разбиваются насмерть, попросил как-то помочь.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист по связям с общественностью предприятия Вера Казанцева.

"Мы не могли не отреагировать на этот детский крик души. Ребенок не подписался, но судя по почерку и манере письма – это ученик начальных классов. Спасибо ему за неравнодушие!" - подчеркнула пиарщик.

Руководство поддержало идею, за советом, как быть в сложившейся ситуации, обратились к орнитологам. Они посоветовали обклеить оргстекло темными силуэтами хищных пернатых, это отпугнет мирных птиц и заставит изменить траекторию полета. По словам специалистов, подобная практика успешно применяется во всем мире.

"Наше предприятие, которому исполняется 45 лет, поддерживает концепцию института расширенной ответственности и имеет собственную экологическую программу. Поэтому мы оперативно заказали наклейки, чтобы спасти попавших в беду пташек. В течение пары дней фотохищники заняли свой пост по охране и сохранению жизни реальных живых собратьев", - подчеркнула Вера Казанцева.

Акцию, добавила она, согласовали со всеми службами муниципалитета.

агрохолдинг "Юбилейный" | Фото: агрохолдинг "Юбилейный"

Инна Кондрашкина

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# агрохолдинг Юбилейный , Ишим , птицы , ребенок

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