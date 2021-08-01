В Ишиме на ограждения моста наклеили силуэты хищных птиц
Полноцветные силуэты хищных птиц наклеили на прозрачные ограждения моста через железнодорожную магистраль работники агрохолдинга "Юбилейный". Они сделали это после пришедшего на их адрес письма от юного жителя Ишима, о том, что на прогулке он постоянно видит, как воробьи и голуби не замечают прозрачной преграды и разбиваются насмерть, попросил как-то помочь.
Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист по связям с общественностью предприятия Вера Казанцева.
"Мы не могли не отреагировать на этот детский крик души. Ребенок не подписался, но судя по почерку и манере письма – это ученик начальных классов. Спасибо ему за неравнодушие!" - подчеркнула пиарщик.
Руководство поддержало идею, за советом, как быть в сложившейся ситуации, обратились к орнитологам. Они посоветовали обклеить оргстекло темными силуэтами хищных пернатых, это отпугнет мирных птиц и заставит изменить траекторию полета. По словам специалистов, подобная практика успешно применяется во всем мире.
"Наше предприятие, которому исполняется 45 лет, поддерживает концепцию института расширенной ответственности и имеет собственную экологическую программу. Поэтому мы оперативно заказали наклейки, чтобы спасти попавших в беду пташек. В течение пары дней фотохищники заняли свой пост по охране и сохранению жизни реальных живых собратьев", - подчеркнула Вера Казанцева.
Акцию, добавила она, согласовали со всеми службами муниципалитета.
Инна Кондрашкина