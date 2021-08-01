Змей Горыныч, плавающие транспортеры: В Тюмени стартовали инженерные конкурсы АрМИ-2021

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Международный этапа инженерных конкурсов международных армейских игр "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" стартовали в Тюмени. Торжественная церемония открытия прошла Доме культуры "Нефтяник" в Тюмени, сообщает пресс-служба Минобороны.

В международных этапах конкурсов военных инженеров примут участие 8 команд, представляющих вооруженные силы России, Белоруссии, Вьетнама, Египта, Индии, Венесуэлы, Узбекистана, Лаоса.

В этапах практических действий задействуют котлованные машины МДК-3, путепрокладчики БАТ-2, инженерные машины разграждения ИМР-3, плавающие транспортеры ПТС. К отработке конкурсных задач также привлекут экипажи самоходных реактивных установок разминирования УР-77 "Метеорит", больше известная в войсковой среде как "Змей Горыныч" и гусеничный минный заградитель ГМЗ-3. Всего в рамках конкурсных дисциплин задействуют более 50 единиц инженерной спецтехники.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В этом году дополнительным испытанием для инженерно-штурмовых подразделений станет метание в цель с барьерного рубежа малых пехотных лопаток и преодоление паутины из колючей проволоки.

К этапам соревнований на специализированных тюменских полигонных площадках подготовили более 50 нормативных препятствий. На дистанции "Безопасного маршрута" можно будет наблюдать конкурсные участки по разведке брода, уничтожению противотанковых мин методом траления и разведки местности на наличие минно-взрывных заграждений, дистанции восстановления колонного пути путепрокладчиком и проделывания проходов инженерной машиной разграждения.

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Инструкторский состав Тюменского высшего военного командного инженерного училища провел для конкурсантов мастер-класс по подготовке и особенностям практической эксплуатации российской инженерной техники.

| Фото: mil.ru | Фото: mil.ru

По итогам стартов военных инженеров стран-участниц АрМИ-2021 определят не только победителей этапов в состязательных дисциплинах "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут", но и назовут имена лучших экипажей (расчетов) в ряде номинаций. В том числе станет известен лучший экипаж машины для отрывки котлована МДК-3, путепрокладчика БАТ-2, гусеничного минного заградителя ГМЗ-3, инженерной машины разграждения ИМР-3, установки разминирования УР-77, лучшего расчета ТММ при устройстве мостового перехода через препятствие и лучшего инженерно-штурмового отделения (группы) международного этапа АрМИ-2021.

Армейские международные игры-2021 пройдут с 22 августа по 4 сентября 2021 года на территории 11 государств (Россия, Алжир, Армения, Белоруссия, Вьетнам, Иран, Катар, Казахстан, Китай, Сербия, Узбекистан). Всего в 34 конкурсах АрМИ-2021 принимает участие более 5 тыс. военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.