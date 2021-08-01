Тюменцев приглашают в музей Распутина, на экскурсии по склепам и утраченным памятникам

| Фото: muzey-rasputina.ru | Фото: muzey-rasputina.ru

Экскурсия "Тюмень, которую мы потеряли" на электросамокатах пройдет 25 августа, начало в 18 часов 30 минут. Тюменцы проедут по местам уже утраченных памятников истории, архитектуры и культуры Тюмени от Царской России до наших дней, сообщает агентство туризма и продвижения Тюменской области.

Участники увидят самые красивые потерянные кварталы города, самые значимые для истории здания и попробуют понять, как и зачем можно сохранить оставшееся культурное наследие, отмечают организаторы.

Стоимость с арендой самоката для взрослых – 1 тыс. рублей; для школьников, студентов, пенсионеров – 900 рублей.

Автобусный тур "В гости к Г.Е. Распутину" с посещением музея в с. Покровское (Ярковский район) пройдет 28 августа, начало в 9 часов 20 минут. Он предполагает знакомство с одной из самых интересных персон в истории России - Григорием Распутиным. Стоимость для взрослых– 1 тыс. 900 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров – 1 тыс. 800 рублей.

Экскурсия "Кладбища и склепы старой Тюмени" (автобусная) состоится 29 августа, начало в 15 часов. Участники узнают о типах захоронения в старой и новой Тюмени, об известных кладбищах города, об устройстве семейных склепов, о памяти и о культуре посещения городских кладбищ, некрополей и других захоронений. Стоимость для взрослых – 800 рублей, для школьников, студентов, пенсионеров – 700 рублей.

Запись и подробности по телефону 8-982-924-44-72.