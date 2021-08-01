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В Тюмени маршрут № 55 изменит схему движения с 11 сентября

Общество, 12:37 25 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрута № 55 "п. ДОК – ул. Судостроителей" изменится с 11 сентября. Маршрут начнет движение с конечной остановки "ЖК "Акватория", сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

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# маршрут , остановка , схема движения

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