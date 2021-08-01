В Тюмени маршрут № 55 пойдет по новой схеме с 1 сентября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрута № 55 "п. ДОК – ул. Судостроителей" изменится с 1 сентября. Маршрут будет начинать движение с конечного остановочного пункта "ЖК "Акватория", сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Схема движения здесь.