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В Тюмени маршрут № 55 пойдет по новой схеме с 1 сентября

Общество, 17:08 26 августа 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Схема движения маршрута № 55 "п. ДОК – ул. Судостроителей" изменится с 1 сентября. Маршрут будет начинать движение с конечного остановочного пункта "ЖК "Акватория", сообщает Тюменьгортранс.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в разделе "Расписание" на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.

Схема движения здесь.

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# автобусы , движение

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