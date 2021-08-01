Совершенствование первичного звена здравоохранения продолжается в Тюменской области

Фото: администрация Голышмановского городского округа ВКонтакте Фото: администрация Голышмановского городского округа ВКонтакте

Строительство шести фельдшерско-акушерских пунктов: пяти в Ярковском и одного в Сорокинском районах запланировано в 2021 году. В Тюменской области продолжается реализация ряда программ по развитию оказания медицинской помощи как в крупных городах, так и в сельской местности.

В частности, в каждом населенном пункте с количеством жителей более 100 человек возводятся ФАПы, где люди могут получить медицинскую помощь. Так, в 2019-2020 годах на финансирование строительства ФАПов выделено 75,2 млн рублей из федерального бюджета.

"В ближайшие пять лет планируем реализовать масштабную программу модернизации первичного звена. Она включает строительство двух поликлиник в Тюменском районе (в Каскаре и Успенке), возведение 46 фельдшерско-акушерских пунктов, 12 врачебных амбулаторий, а также капитальный ремонт в 33 учреждениях здравоохранения региона", - рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор во время прямой линии с жителями.

Врачи также вносят свои предложения. Так, заместитель главного врача Федерального центра нейрохирургии по перспективному развитию Андрей Машкин предлагает упростить процедуру оформление документации на получение высокотехнологичной медпомощи.

"Также нужно дооснастить и обновить аппаратуру, предназначенную для скрининга и диагностики заболеваний в первичном звене в районных и региональных медицинских учреждениях, – отметил он.

Главным критерием оценки качества здравоохранения должна стать удовлетворенность пациента, уверены представители "Единой России". В ходе очередного съезда участники мероприятия пообещали, что в новом составе Государственной думы они закрепят этот критерий законодательно, а также примут специальную программу социальной реабилитации, чье финансирование составит 100 млрд рублей.

Стоит добавить, что в рамках реализации программ по совершенствованию здравоохранения в российские регионы поставили пять тысяч новых машин скорой помощи. Кроме того, субъектам РФ предоставили финансовую поддержку для закупок мобильных амбулаторий, высокотехнологичного медоборудования, развития санавиации. Кроме того, для недобросовестных аптек установили административную ответственность за продажу лекарственных препаратов по завышенным ценам, при этом ввоз незарегистрированных лекарств из-за границы для тяжелобольных был упрощен, пишет "Тюменская область сегодня".