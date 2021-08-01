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Тюменским автомобилистам напомнили о ПДД с помощью барабанного рейва

Общество, 12:29 27 августа 2021

Свердловская железная дорога | Фото: Свердловская железная дорога

Барабанный рейв помог работникам СвЖД вдохновить автомобилистов на соблюдение правил пересечения переездов в Тюменской области. Для участия в профилактической акции в рамках месячника "Внимание, переезд!" в поселке Винзили пригласили популярных тюменских музыкантов "ХитБит шоу", сообщает Свердловская железная дорога.

Для автомобилистов, которые останавливались у шлагбаумов во время включения запрещающих сигналов, группа барабанщиков исполняла номера под электронную музыку.

По мнению экспертов, звуки ритмичной жесткой музыки ассоциируются у слушателей с ощущением тревоги и стимулируют усиление бдительности, снижают желание нарушать правила. Для закрепления нужного эффекта волонтеры-железнодорожники совместно с представителями ГИБДД раздавали во время акции памятки и дорожные сувениры.

Свердловская магистраль усиливает разъяснительную работу с водителями автотранспорта, чтобы предотвратить дорожно-транспортные происшествия на железнодорожных переездах. Проводятся акции, беседы с водителями на автотранспортных предприятиях, в автошколах и на автозаправочных станциях.

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# правила дорожного движения , Свердловская железная дорога

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