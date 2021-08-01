В Тюмени пройдет всероссийский фестиваль уличного кино

| Фото: Фестиваль уличного кино ВК | Фото: Фестиваль уличного кино ВК

Арт-пространство на Масловском взвозе в Тюмени на два дня превратится в кинотеатр под открытым небом – здесь 28 и 29 августа пройдет всероссийский фестиваль уличного кино. Тюменцы увидят девять короткометражных фильмов.

В них снялись популярные артисты Чулпан Хаматова, Владимир Вдовиченков, Игорь Верник и Варвара Шмыкова.

Организаторы предлагают взять с собой пледы для комфортного размещения. Для посещения фестиваля нужна предварительная регистрация на сайте.

Победителя программы выбирают зрители: при помощи фонариков они голосуют за лучший фильм, а специальное устройство — люксометр — замеряет уровень света. В конце сезона объявят победителя, который получит главный приз — грант в 1,5 млн рублей. "Перед авторами короткометражек стоит сложная задача: всего за несколько минут провести зрителя через законченную, вызывающую яркие эмоции и наполняющую чем-то новым историю. Ежегодно мы собираем лучшие из таких историй и отправляем в путешествие по стране. При этом за каждой из новелл стоит молодой автор, только начинающий свой путь в индустрии и по-настоящему заинтересованный в массовом зрителе и прозрачной системе отбора", — сказал генеральный продюсер и основатель фестиваля Александр Щеряков.

После завершения конкурса фильмы программы фестиваля можно посмотреть в онлайн-кинотеатре KION.

28 августа тюменцы и гости городу увидят: в 13 часов - мультфильмы для детей и взрослых (12+), в 14 часов 30 минут - альманах "Анимация" (12+), в 16 часов начнется показ конкурсной программы фестиваля (18+) и голосование.

29 августа в 12 часов 30 минут – мультфильмы для детей и взрослых (12+), в 14 часов - альманах "Лучшее прошлых лет" (16+), в 15 часов 30 минут – "Анимация" (12+), в 17 часов – "Лучшее прошлых лет" (16+), в 18 часов 30 минут начнется розыгрыш призов от партнеров сети фитнес-клубов "Athletic Gym", школы танцев "El Corazon" и картинг-центра "Live Drive", в 18 часов 40 минут – паблик-ток "Будущее онлайн- и оффлайн-кинотеатров": Алексей Нелаев, программный директор "Точки кипения" в Тюмени; Максим Габула, основатель продюсерского центра "Мир кино"; Анастасия Михайлова, директор филиала МТС в Тюменской области, в 19 часов – показ конкурсной программы Фестиваля (18+) и голосование.